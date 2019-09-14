2019/09/14 | 11:21

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مسؤولون سعوديون يحذرون من تصوير وبث الغارات اليمنية

السبت

14

أيلول

2019 :

11:14 am

24

انتشرت على موقع تويتر تغريدات لمسؤولين سعوديين تحذر من تصوير وبث

مشاهد استهداف المنشات الاقتصادية من قبل الطيران اليمني المسير.ودعا المسؤولون الى عدم نشر هذه المشاهد متوعدين بفرض عقوبات مالية

وأخرى بالسجن لكل من يقوم برصد تحركات الدوريات الامنية او تصوير

الاماكن الحساسة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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