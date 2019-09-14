الرئيس صالح: أجواء المنطقة ملبدة بالقلق

2019/09/14 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أجواء المنطقة بالملبدة بالقلق مشيرا الى ان العراق لا يتمنى الحرب في أي منطقة.

يتبع..

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