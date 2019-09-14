2019/09/14 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح: أجواء المنطقة ملبدة بالقلق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أجواء المنطقة بالملبدة بالقلق مشيرا الى ان العراق لا يتمنى الحرب في أي منطقة.
يتبع..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح: أجواء المنطقة ملبدة بالقلق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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