نهاية عصر التوك توك في مصر.. الحقيقة الكاملة

2019/09/14 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الحكومة المصرية للبدء في برنامج استبدال "التوك توك"، ذي الشعبية الواسعة في البلاد، بسيارات آمنة ومرخصة تعرف بـ"الميني فان".

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