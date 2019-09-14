ممثل السيستاني: مسؤولو العتبة الحسينية يحققون بحادثة طويريج وسيتخذون اجراءً

2019/09/14 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إن التحقيقات مستمرة في حادثة التدافع التي وقعت ضمن مراسم زيارة عاشوراء قبل أيام.

وذكر خلال خطبة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية أن “المسؤولين في العتبة يواصلون التحقيق مع الجهات المختصة في أسباب حادث التدافع الذي وقع ضمن مراسم ركضة طوريج وأدى إلى مقتل 31 شخصا وجرح 102”.

وأضاف أن “المسؤولين سيتخذون الإجراء المناسب في حال ثبت وجود تقصير في إجراءات تنظيم المراسم”.

وتعهد ممثل السيستاني بـ”إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية للزيارة في حال ثبت ذلك”.

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