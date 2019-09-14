2019/09/14 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس أعلن المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى غالب العطية اليوم السبت القبض على عدد من المطلوبين خلال ممارسات أمنية في المحافظة.وقال العطية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة وجلولاء ومفارز شعبة اجرام بهرز ومفارز من مديرية الاستخبارات ومكافحة ارهاب ديالى ومفارز الامن الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثمانية مطلوبين في ديالى وكالة خطوة برس.

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