الزراعة ترد على طلب تركي وتعلق على تجوال

2019/09/14 | 11:28

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بغداد:سومر نيوز

أكد وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي، أن وزير الزراعة صالح الحسني رفض طلبا قدمه السفير التركي في بغدا...

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