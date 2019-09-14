2019/09/14 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس اكد محافظ نينوى منصور المرعيد أن توزيع النفط الابيض على المواطنين في هذا العام سيكون مختلفا عن الاعوام السابقة كون موعد التجهيز سيكون قبل حلول موسم الشتاء.وذكر المحافظ في بيان تلقت “خطوة برس ” نسخة منه أن “توزيع النفط الابيض على المواطنين سيكون قبل الشتاء بعد تنسيق ادارة المحافظة مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ نينوى: النفط الأبيض سيوزع على المواطنين قبل الشتاء وكالة خطوة برس.

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