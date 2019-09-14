2019/09/14 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسام الشاعر صحفي من بلدي تجول و كتب ما وجده بعد أن رأى المآذن الشامخة، الكنائس السامية، و القباب التي تناطح السحاب انقاضا يلتهمها التراب.تجَوّلَ و لم يرَ سائحاً يُقَبِّلُ عتبةَ النبي يونس، و لم يرَ ايادي اُمٍّ ارتقت الى السماء امام مزار الست زينب، اكمل ورأسه يعانق الارض الى بعشيقة علَّه يحظى برأس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة “حلم ولادة حلم”) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة “حلم ولادة حلم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).