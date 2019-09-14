مصادر “لكلكامش” : طائرات إيرانية انتحارية عبرت ألاهوار ويرجح أنها قصفت “ارامكو” السعودية

2019/09/14 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قاركشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن دخول 9 طائرات ايرانية انتحارية مسيرة عبر العراق ويرجح انها ضربت شركة ارامكو السعودية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، بأن “الاجهزة الأمنية ،رصدت خرق 9 طائرات إيرانية مسيرة دخلت عبر الاهوار من البصرة والناصرية، وكان الرصد بأن الطائرات قد مرت بشكل متواصل عبر الأهوار، حيث ترتبط الاهوار في ذي قار والبصرة بالاهوار الايرانية”.

ورجح المصدر، أن “تكون هناك علاقة بين ضرب شركة ارامكو السعودية ،وبين مرور الطائرات المسيرة عبر اجواء ذي قار، حيث كان وقت مرورها بعد الساعة 12 ليلا، فيما اعلنت السعودية بعد ساعات عن تعرض شركة ارامكو الى هجمات لطائرات مسيرة مجهولة”.

وكان الاعلامي المقرب من إيران نجاح محمد علي قد كتب على صفحته الرسمية في تويتر، بأن حرائق التهمت معملين لشركة ارامكو بعد هجوم ناجح بطائرات مسيرة على على حد وصفه.

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