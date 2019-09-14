شركة الصناعات النسيجة تنفي وجود أي هدر بالمال العام

2019/09/14 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلود، اليوم السبت، وجود أي هدر للمال العام في معاملها خصوصا في معامل نسيج الحلة والديوانية والبسة النجف.

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