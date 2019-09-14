2019/09/14 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يوم غدٍ الأحد سيكون موعد مباشرة طلبة الدراسات العليا (الماجستير و الدكتوراه والدبلوم العالي) للعام الدراسي 2019-2020.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الموعد حدد وفقاً للتوقيتات الوزارية وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل من أجل بدء العام الدراسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



موعد مباشرة طلبة الدراسات العليا وكالة خطوة برس.

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