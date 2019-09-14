قتل طفلاً وجرح اثنين آخرين.. نسر يثير الرعب في منطقة اثيوبية

2019/09/14 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام اثيوبية، اليوم السبت، بوفاة طفل إثر هجوم وحشي لنسر على سكان منطقة غاشامو.

وقالت وسائل الإعلام ان المنطقة عانت من هجمات مستمرة للنسر، موكدة ان الهجوم أسفر أيضا بإصابة طفلين اخرين بجروح.

وقالت أم أحد الأطفال المصابين، إنها كانت في المنزل حين سمعت صراخ ابنها.

وأضافت الأم مونو شوايب "خرجت مسرعة من المنزل ورأيت الطائر يمسك بابني ويعضه، فقمت بضرب النسر بعصا".

وأعلنت الشرطة في المنطقة عن إطلاق عملية لاصطياد الطائر وقتله، وما زال البحث عنه جاريا.

ومن غير الواضح سبب مهاجمة النسر واستهداف الأطفال، لكن من المعروف أن النسور قد أخطأت بشكل مماثل سابقا وحسبت الأطفال.

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