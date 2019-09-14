2019/09/14 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانواء تعلن حالة الطقس لغاية الاربعاء: تذبذب بدرجات الحرارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/14 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء تعلن حالة الطقس لغاية الاربعاء: تذبذب بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء تعلن حالة الطقس لغاية الاربعاء: تذبذب بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).