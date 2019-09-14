ملعب الكوت يحتضن قمة السوبر بين الشرطة والزوراء اليوم

2019/09/14 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تتجه أنظار الجماهير العراقية، صوب ملعب الكوت لمتابعة مباراة كأس السوبر بين الشرطة والزوراء، مساء اليوم السبت.

ويطمح فريق النوارس إلى تحقيق اللقب الخامس في تأريخه، فيما سيحاول فريق القيثارة الخضراء أن يتوج باللقب للمرة الأولى في تأريخه.وسيرتدي فريق الشرطة الزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي الزوراء الأبيض الكامل في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.وفي حال تعادل الفريقان في الأشواط الاصلية، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب الأشواط الإضافية.ويتسع ملعب الكوت لـ20 ألف متفرج، حيث من المؤمل أن تغص المدرجات بالجماهير بعدما تم تخصيص حافلات للنقل المجاني لجماهير الفريقين.يذكر أن الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز في الموسم الماضي فيما توج الزوراء بكاس العراق.انتهى

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