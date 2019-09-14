وزارة التربية تعلن نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

2019/09/14 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت وزارة التربية، السبت، اعلان نتائج نتائج الدور الثاني للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ بعد قليل.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انها "ستعلن بعد قليل وخلال الساعات القادمة نتائج الدور الثاني للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩".وسيتم نشر النتائج على الرابط التاليhttp://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=211249

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