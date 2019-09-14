2019/09/14 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للاعتدة والمتفجرات في الموصل

السبت

14

أيلول

2019 :

12:47 pm

14

بناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت مفارز الاستخبارات

العسكرية في الفوج الثالث لواء ٧٦ الفرقة ١٦( قيادة عمليات نينوى )

مخبأ للاعتدة والمتفحرات في قرية خربة الطير جنوبي الموصل وتضبط

بداخله عددا من قنابر الهاون عيار ١٢٠ ملم وعبوات ناسفة وسبح تفجير

.في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتفجير المواد في المكان المخصص

لذلك.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للاعتدة والمتفجرات في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للاعتدة والمتفجرات في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).