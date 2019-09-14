2019/09/14 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قاركشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن دخول 9 طائرات ايرانية انتحارية مسيرة عبر العراق ويرجح انها ضربت شركة ارامكو السعودية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، بأن “الاجهزة الأمنية ،رصدت خرق 9 طائرات إيرانية مسيرة دخلت عبر الاهوار من البصرة والناصرية، وكان الرصد بأن الطائرات قد مرت بشكل متواصل عبر الأهوار، حيث ترتبط الاهوار في ذي قار والبصرة بالاهوار الايرانية”.

ورجح المصدر، أن “تكون هناك علاقة بين ضرب شركة ارامكو السعودية ،وبين مرور الطائرات المسيرة عبر اجواء ذي قار، حيث كان وقت مرورها بعد الساعة 12 ليلا، فيما اعلنت السعودية بعد ساعات عن تعرض شركة ارامكو الى هجمات لطائرات مسيرة مجهولة”.

وكان الاعلامي المقرب من إيران نجاح محمد علي قد كتب على صفحته الرسمية في تويتر، بأن حرائق التهمت معملين لشركة ارامكو بعد هجوم ناجح بطائرات مسيرة على على حد وصفه.

وكان مواطنون من ذي قار، قضاء الجبايش، جنوبي الناصرية، اكدوا سماع أصوات عالية لطائرات مسيرة “مجهولة” في عدد مناطق الاهوار.

وذكر المواطن رعد الأسدي لـ”كلكامش برس” بأن “الأهالي قد استغربوا قبل قليل من تحليق مكثف ولعدد من الطائرات المسيرة حلقت فوق مساحات شاسعة فوق القضاء والاهوار”.

ووصف عدد من الاهالي، اصوات الطائرات بـ”المرعب”، فيما اشاروا الى ان الطائرات تشبه اصوات الطائرات الحربية، التي تذكرهم بايام الحرب العراقية الايرانية، على حد وصفهم.

ولفت ابو محمد، من قضاء الجبايش إلى ان “صوت الطائرات كان قريب جدا واستغرق اكثر من ساعة على تحليقه ما بين عمق الاهوار والمناطق السكنية”.

وحول نوع الطائرات قال ابو محمد “لم تكن طائرات تصوير عادية بل هي طائرات مسيرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر “لكلكامش” : طائرات إيرانية انتحارية عبرت ألاهوار ويرجح أنها قصفت “ارامكو” بالسعودية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر “لكلكامش” : طائرات إيرانية انتحارية عبرت ألاهوار ويرجح أنها قصفت “ارامكو” بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).