نائب : الاتفاقات السياسية من تحدد جدول اعمال جلسات البرلمان

2019/09/14 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن كتلة سائرون النيابية ،مضر الازيرجاوي ،السبت ،سبب خلو جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم من موضوع قصف مقار الحشد الشعبي .

وقال الايزرجاوي لـ” كلكامش برس ” ان “جدول اعمال الجلسة يكون عادة باتفاق الكتل السياسية” ، مبينا ان “اليوم الجلسة الاولى للسنة التشريعية الثانية لذلك جدول اعمال خلى من بعض القوانين او القصايا المهمة “.

واشار الى ان “هناك اجتماع لهيأة الرئاسة مع رؤوساء الكتل النيابية لمناقشة جدول اعمال الجلسات المقبلة” ، مؤكدا ان” جدول اعمال الجلسات المقبلة ستشهد قوانين وقرارات مهمة “.

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