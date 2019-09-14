2019/09/14 | 12:55

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وزارة التربية تعلن نتائج الدور الثاني للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

وزارة التربية تعلن نتائج الدور الثاني للمرحلة الاعدادية للعام

الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

يتبع

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