ضبط 38 طن “نايلون” غير مصرح بها في منفذ الشيب

2019/09/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية،السبت ،ضبط شاحنتين محملتين بمادة (النايلون) تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.وقالت الهيأة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه إن “ضباط شعبة البحث والتحري في الهيأة وخارج الحرم الكمركي تمكنوا من ضبط شاحنتين محملتين بمادة (النايلون) تم التلاعب باوزانها في ...

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