البتروكيمياويات تعلن تزويد الشبكة الوطنية بالفائض من الكهرباء

2019/09/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت شركة صناعة البتروكيمياويات (والتي يقع مقرها في منطقة خور الزبير جنوب البصرة والتابعة لوزارة الصناعة والمعادن) عن العمل لإدخال 80 ميكا واط من الطاقة الكهربائية للشبكة الوطنية ضمن عقد مع وزارة الكهرباء لتسديد الديون السابقة المترتبة عليها.وقال المدير العام للشركة عقيل عبد الزهرة في لقاء خاص مع المربد ان ...

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