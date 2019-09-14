وزير النفط: العراق يعمل على مكافحة الفساد من خلال حصر كافة الإعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

2019/09/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أكد وزير النفط ثامر الغضبان، حرص العراق على توفير كافة التسهيلات لشركات الاستثمار ورجال الإعمال للاستثمار في قطاع النفط والطاقة ولجذب دول العالم الى الاستثمار في العراق .وقال الغضبان خلال كلمته في مؤتمر العراق للطاقة 2019 السبت، ان “العراق يرحب بتوافد الشركات الاجنبية العالمية للاستثمار في القطاع النفطي بالتزامن مع ...

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