مجموعة الأزمات الدولية: النزاع الأمريكي الإيراني يلقي بضلاله في العراق وقادته يعملون بجد للمحافظة على حيادية بلادهم

2019/09/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتسلّط تقرير أعدته منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” على النزاع الأمريكي الإيراني في العراق، والتي تطورت مؤخرا إلى حرب بالصواريخ على مواقع تتبع الطرفين في البلد.

وتعتبر “مجموعة الأزمات الدولية” هي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة.

وأوضح التقرير، أنه في حزيران، سقطت عدة صواريخ قرب منشآت أمريكية في العراق، وفي تموز – آب، هزت انفجارات منشآت تخزين أسلحة وقافلة لمجموعات عراقية شبه عسكرية تعد “بحسب التقرير” مرتبطة بإيران.

ساعدت هذه الحوادث في دفع التوترات الأمريكية – الإيرانية إلى حافة المواجهة، وأكدت على خطورة الوضع في العراق والخليج.

وتابع: تجنبت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن الاصطدام المباشر، لكن كلا منهما يدفع الحكومة العراقية للوقوف إلى جانبه.



“بحسب المركز” يعمل القادة العراقيون بجد للمحافظة على حيادية البلاد؛ إلا أن الضغوط الخارجية والاستقطاب الداخلي يهددان بقاء الحكومة نفسها.

تقرير المنظمة أشار إلى ضرورة أن تحجم الولايات المتحدة وإيران عن جر العراق إلى خصومتهما، حيث إن فعل ذلك من شأنه أن يقوض الاستقرار الهش الذي حققه العراق في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة، لافتا إلى أنه بمساعدة لاعبين دوليين، ينبغي على العراق أن يثابر في جهوده الدبلوماسية والسياسية الداخلية ليبقى على الحياد.

ورأى التقرير، أن حوادث الصواريخ الأخيرة بمثابة تحذيرات واضحة تشير إلى زعزعة الاستقرار التي يمكن للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران أن تسببها في العراق والمنطقة برمتها.



حتى لو لم تحدث أعمال قتالية، فإن حملة واشنطن بممارسة “أقصى درجات الضغط” على طهران يمكن أن تؤول إلى فرض نفس القدر من الضغط – وإحداث نفس الضرر – على حليفها الاسمي العراق بقدر ما تحدثه على عدوها إيران.

ودعت المنظمة الدولية واشنطن وطهران إلى إبقاء بغداد خارج مواجهتهما، حيث إن ثمن تجدد انعدام الاستقرار في العراق على الطرفين يمكن أن يفوق أي مكاسب يمكن أن يحققها أي منهما.

كما أن من شأن محاولات إجبار الحكومة العراقية على الوقوف إلى جانب أي من الطرفين سيخفق على الأرجح وسيؤدي بدلاً من ذلك إلى الفوضى.

وأفاد التقرير بأن القيادة العراقية تعمل بجد لعزل البلاد عن الاضطرابات الإقليمية؛ فهي تزيد من انخراطها الدبلوماسي مع إيران، والولايات المتحدة وجيرانها المباشرين، إضافة إلى تعزيز الإجماع المحلي على البقاء على الحياد.

حيادية هشةأشار التقرير إلى أن حملة واشنطن تفرض بممارسة “أقصى درجات الضغط” على إيران ورد إيران عليها درجة حادة من التوتر على الحكومة العراقية، حليفة الطرفين.

ولفت إلى أنه وسط ضغوط متعاكسة، أظهر كبار القادة الحكوميين العراقيين – رئيس الوزراء، والرئيس ورئيس مجلس النواب – تصميماً وحنكة في التأكيد على حيادية العراق.



لقد وجدوا دعما لدى الجمهور العراقي القلق أيضا من احتمال التصعيد.

في مقابلة مع “مجموعة الأزمات”، قال الرئيس برهم صالح: ستظل سياستنا “العراق أولا” وبعيدا عن المواجهة الأمريكية – الإيرانية.



هناك دول مجاورة للعراق، بما فيها إيران، لها مصلحة في المحافظة على العراق مستقرا وألا يكون جزءاً من هذا الصراع.



أعمل مع وزراء خارجية جيراننا وأسعى أيضاً للحصول على دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لوضع إطار للتعاون الإقليمي يستند إلى مصلحتنا المشتركة في تجنب صراع آخر.

وعلى نحو مماثل، بحسب التقرير، يعمل القادة العراقيون بجد لتشكيل إجماع حول حيادية بلدهم مع سائر أجزاء الطيف السياسي المحلي.



وبمبادرة من الرئيس، اجتمع رؤساء المجموعات السياسية الرئيسة، بما فيها كتلة الفتح، واتفقوا على أن صراعاً بين الولايات المتحدة وإيران سيؤثر سلباً على العراق.



وقالوا في وثيقة سرية إنهم سيرفضون تحويل العراق إلى “حلبة لتصفية حسابات اللاعبين المتنافسين”.

في معرض رده على منتقديه، قال رئيس الوزراء عبد المهدي إن وجود القوات الأميركية قانوني لأن الحكومة كانت قد طلبتها لدعم المعركة ضد تنظيم الدولة.



وبنفس الروح، قال إن بغداد لن تسمح لواشنطن بإرسال قوات إضافية دون منح موافقتها رداً على طلب رسمي.

نقاط الضغطولفت التقرير إلى أن العراق يواجه مخاطر عدة نتيجة الأزمة الراهنة.



تتمثل المخاطرة الأكبر في أن تصعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية يمكن أن يشجع الكتل البرلمانية المرتبطة بإيران (بحسب التقرير) على الشروع في استهداف الأصول الأمريكية على الأراضي العراقية.



تتمثل المسببات الأكثر ترجيحا لمثل هذه الأفعال استمرار الضربات (الإسرائيلية أو غيرها) ضد الأصول الإيرانية في العراق، أو هجوم أمريكي على أصول إيرانية وقرار أميركي بعدم تجديد الإعفاءات الأميركية على واردات العراق من الغاز والكهرباء.

ونوهت “مجموعة الأزمات” في تقريرها إلى أنه منذ نهاية الحرب الطائفية العراقية (2005-2007)، وإيران والمجموعات المتحالفة معها حذرة في عدم إثارة أعمال عدائية مفتوحة مع الولايات المتحدة على الأراضي العراقية، علماً منها بأن أي هجمات على طواقم أمريكية يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة وسيتحمل الطرف الذي يبدأ القتال المسؤولية لدى الرأي العام العراقي.

لكنها حذرت قائلة: من غير المرجح أن يستمر ضبط النفس هذا في حال استمرار التصعيد – سواء على شكل تجدد الهجمات على مخازن أسلحة المجموعات شبه العسكرية العراقية أو على شكل ضربة أميركية على الأراضي الإيرانية أو العراقية.



في تلك اللحظة، على المرء أن يتوقع أن يرى طهران تحشد مجموعاتها شبه العسكرية العراقية رداً على ذلك.

وتطرق التقرير إلى سيناريو أكثر ترجيحا ولا يقل خطورة، يتمثل في أن إيران عندما تواجه ضغوطاً اقتصادية مدمرة – والتي ستصبح أكثر قوة إذا قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات للعراق – يمكن عند نقطة معينة أن ترد باستهداف المصالح الأمريكية.



قد تحسب إيران أنه سيكون من الأفضل المخاطرة بحدوث مواجهة مع الولايات المتحدة بدلا من المخاطرة بحدوث أزمة داخلية بسبب الانهيار الاقتصادي.



وإذا ردت إيران على الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تفعل ذلك في العراق، حيث تستطيع الاعتماد على المجموعات شبه العسكرية وحلفائها السياسيين في البرلمان لتحدي الوجود العسكري الأمريكي.

وأردف: حتى الانسحاب الأمريكي الذي يفرضه البرلمان سيكون له تبعات خطيرة إذ إن من شأنه أن يعرض للخطر الحرب ضد تنظيم الدولة، التي قد يكون تهديدها قد تراجع ولكنه لم يختفِ؛ حيث إن مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون في بيئة صعبة التضاريس وسط وغرب العراق.



إن استمرار التعاون بين الجيش العراقي وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أمر جوهري لضمان عدم تمكن الخلايا الجهادية في المناطق الريفية من شن عمليات تصل إلى المدن الرئيسة.

ولفت التقرير إلى أن تقليص مخاطر المواجهة إن كلفة تجدد الصراع في العراق ستكون هائلة، خصوصا في ضوء الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها إيران والولايات المتحدة في البلاد منذ العام 2003.

ورأت “مجموعة الأزمات” أنه لتجنب هذه الحصيلة، سيترتب على واشنطن معالجة التناقضات المتنامية بين مختلف أهداف سياساتها: مواجهة إيران بأي ثمن؛ وتأمين المكاسب التي حققتها في العراق بعد العام 2003 من خلال استمرار الوجود العسكري؛ ومنع تنظيم الدولة من العودة إلى الظهور”.

وأشار إلى أنه يتوجب على إدارة ترامب تضييق الفجوة بين ما تطلبه من بغداد وما تستطيع بغداد فعلياً فعله.



إن هوس الإدارة الأميركية بمعاداة إيران والضغوط التي تفرضها لجعل العراق يلتزم بعقوباتها تحدث حملة من الآثار غير المقصودة.



إنها تلحق الضرر بالعلاقات الأميركية – العراقية؛ وتجعل حلفاء إيران في بغداد أكثر جرأة؛ وتعقد محاولات بغداد تحقيق ما تدعي واشنطن أنها تريده، أي علاقات أكثر دفئا بين العراق وجيرانه العرب.

وبحسب التقرير، فإنه إذا أريد للسياسة الأميركية أن تكون أكثر فعالية، ينبغي أن تخفف من خطابها المعادي لإيران؛ وأن تستمر بإصدار الإعفاءات من العقوبات لأسباب اقتصادية (بالنظر إلى اعتماد العراق على إيران) وسياسية (بالنظر إلى الحساسيات المرتبطة بإيران وحلفائها العراقيين)؛ والتركيز على استراتيجية بعيدة المدى تتمثل بمساعدة بغداد على موازنة نفوذ إيران بدعم جهودها لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع شركاء أميركيين، مثل الأردن، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت وقطر.

وفي المقابل، يرى التقرير أنه ينبغي أن يكون لإيران مصلحة في نجاح حملة محاربة تنظيم الدولة، بما في ذلك من خلال دور الولايات المتحدة/التحالف، بالنظر إلى التهديد الذي شكله التنظيم لإيران والشيعة في العراق.



في غياب بديل ذو مصداقية للقدرات التقنية التي توفرها الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون للمعركة، فإن التحرك لطرد القوات الأميركية يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بأمن العراق وإيران.

أما بالنسبة لقادة العراق، فتنصح “مجموعة الأزمات” بأن يستمروا بتعزيز حيادية بلدهم في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.



ينبغي أن تبلغ مجلس النواب والرأي العام أن العراق لا يستطيع تحمل التكاليف السياسية والاقتصادية للانخراط في المعارك بين الولايات المتحدة وإيران.

كما ينبغي على الحكومة العراقية، بحسب التقرير، أن توضح بجلاء لإدارة ترامب والكونغرس الأمريكي – ربما من خلال وفد رفيع المستوى يزور واشنطن – الإجراءات التي لا تستطيع اتخاذها ضد إيران دون المخاطرة برد فعل سياسي أو عسكري؛ والظروف التي يمكنها في ظلها أن تبقى حيادية؛ وأن تعرض ربما خارطة طريق للخطوات التي يمكن أن تتخذها في الأشهر الستة التالية استجابة للمطالب الأميركية.

الخلاصةوخلص التقرير إلى أنه حتى الآن، أثبتت الحكومة العراقية نجاحها في النأي بنفسها عن المواجهة التي تلوح في الأفق بين داعميها القويين، الولايات المتحدة وإيران.



لكن جهودها قد لا تؤتي ثمارها إذا ظلت واشنطن وطهران على مسارهما الصدامي.

واستطرد: ينبغي على الولايات المتحدة وإيران أن ترغبا بتجنب جر العراق إلى حربهما، لأن فعل ذلك سيعرض للخطر الأصول الأميركية في البلاد.



إضافة إلى أنه سيضر بتجارة إيران في نفس الوقت الذي تبدأ فيه العقوبات الأميركية بإحداث آثار أقسى.



كما أن لا الولايات المتحدة ولا إيران تريد أن تعطي تنظيم الدولة فرصة جديدة للانبعاث.

واختتمت “مجموعة الأزمات” تقريرها بالقول: بالنسبة للولايات المتحدة وإيران، وكذلك بالنسبة للبلدان الأخرى التي ساهمت في إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة، فإن التزام القيادة العراقية بحياد البلاد فرصة ينبغي اغتنامها، خصوصاً بالنظر إلى الأثر المدمر الذي يمكن أن تحدثه حلقة جديدة من عدم الاستقرار بالنسبة لبلد يصارع للنهوض من الحلقة السابقة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة الأزمات الدولية: النزاع الأمريكي الإيراني يلقي بضلاله في العراق وقادته يعملون بجد للمحافظة على حيادية بلادهم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة الأزمات الدولية: النزاع الأمريكي الإيراني يلقي بضلاله في العراق وقادته يعملون بجد للمحافظة على حيادية بلادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).