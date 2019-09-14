عاجل .. اعلان نتائج الدور الثاني للدراسة الاعدادية بعد قليل

2019/09/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت وزارة التربية، اليوم السبت، انها ستعلن بعد قليل وخلال الساعات القادمة نتائج الدور الثاني للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ .

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