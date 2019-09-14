2019/09/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اهمية اتخاذ إجراءات حقيقية تجاه تنمية الشباب ورعاية مواهبهم عراقياً وعربياً،وقال أننا في العراق نحتاج لكل التجارب الدولية الناجحة في تطوير الشباب وتمكينهم، مبيناً أن “إنبثاق المعارضة السياسية الوطنية البناءة في العراق ستساعد على تطوير الاداء الحكومي والسياسي على حد سواء”.واضاف الحكيم في كلمة له خلال ملتقى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يحدد عدة إجراءات لتنمية الشباب ويدعو حكومة الظل الى تبنيها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يحدد عدة إجراءات لتنمية الشباب ويدعو حكومة الظل الى تبنيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).