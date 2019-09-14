انتخاب هيئة إدارية جديدة لإتحاد أدباء وكتاب النجف الأشرف

2019/09/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت الانتخابات الخاصة باتحاد أدباء وكتاب النجف الأشرف بانتخاب هيئة إدارية جديدة ضمت خمسة أعضاء.وقال عضو الاتحاد علي العبودي في تصريح لوكالة وطن للأنباء، ” تم انتخاب هيئة ادارية من خمسة أعضاء وسيعمل أعضاء الهيئة الجديدة على اختيار مناصب الاتحاد الخمسة من رئيس ونائب وأمناء الشؤون الثقافية والادارية والعلاقات والاعلام.مضيفا” تمخضت نتائج الانتخابات اليوم […]

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