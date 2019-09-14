2019/09/14 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - احمد مهدي: ايران لا تعول على تغيير الشخصيات ومشكلتها في النظام الذي يستعديها) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2Pnmh181w4Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - احمد مهدي: ايران لا تعول على تغيير الشخصيات ومشكلتها في النظام الذي يستعديها) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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