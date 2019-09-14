2019/09/14 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Pnmh181w4Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - احمد مهدي: ايران لا تعول على تغيير الشخصيات ومشكلتها في النظام الذي يستعديها) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - احمد مهدي: ايران لا تعول على تغيير الشخصيات ومشكلتها في النظام الذي يستعديها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).