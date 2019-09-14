“بالفديو”.. ام عراقية تناشد المسؤولين بالكشف عن مصير ابنها المفقود من سامراء

2019/09/14 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين: يس عراق ناشدت والدة احد المفقودين من مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، بمعرفة مصير ولدها كونه صاحب عائلة .

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