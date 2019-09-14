2019/09/14 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: يس عراق عثر منتسبون في مستشفى كركوك العام، على طفل رضيع كان ملقى داخل حاوية للقمامة في الحمامات التابعة للمستشفى.ولم يتسنى لـ”يس عراق” معرفة مصير الطفل او اسباب القاءه في القمامة، لكنه تعرض للاسعافات الاولية من قبل الممرضين الذين قاموا بنقله الى مكان امن داخل المستشفى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فديو صادم”.. العثور على طفل رضيع داخل حاوية للقمامة في كركوك) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فديو صادم”.. العثور على طفل رضيع داخل حاوية للقمامة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).