نائبة تحدد موعد بدء استجوابات الوزراء في البرلمان

2019/09/14 | 13:04

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت, السبت, ان مجلس النواب سيبدأ باستجواب الوزراء خلال الاسبوع الث...

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