"قائمة سوداء" جديدة.. عقوبات بحق العشرات في العراق

2019/09/14 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرجمد مجلس الوزراء، الأموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الاقتصادية لـ 100 شخص، صادرة بحقهم أوامر اعتقال بتهم إرهاب.

أصدر مجلس الوزراء قائمة سوداء تضم 100 شخص متهمين بالإرهاب وقرر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة

وقررت لجنة مكافحة غسيل الأموال التابعة لأمانة مجلس الوزراء، وفق وثائق مسربة اطلع عليها "الترا عراق" تجميد أموال متهمين بالإرهاب، بناء على ما تم عرضه في محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب.

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قالت اللجنة، إن القرار "جاء استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الارهابيين رقم (5) 2016، ووفقًا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة".

وشمل قرار قائمة من 100 تبدأ بالتسلسل (1- إبراهيم اسماعيل ابراهيم الجبوري)، وتنتهي بالتسلسل (100- أحمد خضر محمد أحمد المكنى أبو فهد)، كما نص على التنفيذ من تاريخ صدروه في 9 أيلول/سبتبمر، وإعمامه على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية، والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن المشار إليهم.

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