العيداني في رسالة لأبناء البصرة : حملة التجاوزات لا تستهدف الفقراء كما يروج لها البعض

2019/09/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني ان حملة ازالة التجاوزات لا تستهدف الفقراء من ابناء المحافظة ، مستغرباً من الأصوات والإشاعات التي بدأت تروج من قبل البعض على ان الحملة هي ضد الفقراء ، مطالباً ابناء الشعب البصري الى ضرورة النظر الى إظهار وجه البصرة الحقيقي .وقال ” العيداني في بيان ” ان […]

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