الحلبوسي : نجدد الدعوة للحكومة في تقصي اسباب حادثة التدافع اثناء مراسم زيارة الامام الحسين (عليه السلام) والعمل على تلافي تكرارها مستقبلا

2019/09/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الدعوة للحكومة في تقصي اسباب حادثة التدافع اثناء مراسم زيارة الامام الحسين (عليه السلام) والعمل على تلافي تكرارها مستقبلا .وقال ان العراق الذي يستقبل في كل عام عشرات ملايين الزائرين لمراقد الائمة الاطهار والعتبات الدينية المقدسة على تنوعها حري به ان يهتم اقصى اهتمام بكل مايتعلق بحياة الزائرين […]

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