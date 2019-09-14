2019/09/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الكهرباء اليوم السبت عن ابرام عقد مع شركة سيمنز الالمانية لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الاولى والثانية.وذكر بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنه “ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة الذي انطلقت أعماله اليوم السبت الموافق ١٤ /٩/ ٢٠١٩، في فندق الرشيد الدولي، وبحضور ممثل السيد رئيس الوزراء، نائب رئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تبرم عقداً مع سيمنز الالمانية لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين وكالة خطوة برس.

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