2019/09/14 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الناقد الإعلامي اللبناني جمال فياض صورتين على حسابه الرسمي في “إنستغرام” طمأن خلالهما عشاق الفنان عاصي الحلاني عن حالته الصحية بعد الحادث المروع الذي تعرض له الأخير.وروى فياض كيفية تعرض “فارس الغناء العربي” للحادث، وأرفق منشوره بصورتين من منزل عاصي بعد خروجه من المستشفى، والكدمات كانت واضحة عليه.وقال فياض “الحقيقة أن عاصي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاصي الحلاني بعد نجاته من الموت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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