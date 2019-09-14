التاريخ يساند الزوراء أمام الشرطة في السوبر العراقي

2019/09/14 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بعد جدل كبيرقرر الاتحاد العراقي إقامةمباراة كأس السوبر في ملعب الكوت الأولمبي، اليوم في الساعة السادسة مساء، بين بطل الدوري الشرطة وصاحب لقبالكأس الزوراء.والفريقان يعيشان ظروفا متشابهةبعض الشيء، لكنالأرقامترجح كفةالزوراء.

الأكثر تتويجايعدالزوراء الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر، حيث...

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