2019/09/14 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، إبرامها عقداً مع شركة “سيمنز” الألمانية لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الأولى والثانية.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة الذي انطلقت أعماله اليوم السبت في فندق الرشيد الدولي، وبحضور ممثل رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الكهرباء لؤي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تبرم عقداً مع شركة سيمنز لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الأولى والثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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