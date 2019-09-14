2019/09/14 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عميد #حاتمي: صناعتنا الدفاعية قادرة على تصميم المنظومات

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي

بان الصناعة الدفاعية الايرانية تحظى بقدرة تصميم المعدات والمنجزات

الكبرى والمنظومات.وعلى هامش مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين وزارة الدفاع

والدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية، اعتبر العميد حاتمي

هذا الاتفاق بانه يساعد على المزيد من الاستفادة من امكانيات الخبراء

والعلماء والجامعات والشركات المعرفية في سياق تعزيز البنية الدفاعية

والاستثمار الامثل لهذه التكنولوجيا في اقتصاد البلاد.واضاف، ان الصناعة الدفاعية وفي ضوء منجزاتها اللافتة اليوم تحظى

بقدرة تصميم المعدات والمنجزات الكبرى والمنظومات، والتي بامكانها

العمل كرائد ومحرك لتجميع وتركيز الامكانيات التكنولوجية.واضاف العميد حاتمي، انه وفقا لبنود الاتفاق فمن المتوقع تصميم

منتوجات بارزة في المجالات اللازمة وذات الاولوية الدفاعية كالجوية

والفضائية والبيئية والمعرفية، التي يمكنها ايجاد التفوق في القطاع

الدفاعي وتضفي توجها ونهجا واضحا للجهود التكنولوجية في البلاد كي

نستفيد من تجميع وتركيز التكنولوجيات الى اقصى حد ممكن.واكد بان الاتفاق من شانه توفير ارضية المشاركة والتعاون للاستفادة

الشاملة من الطاقات الوطنية وتعميم التكنولوجيا الوطنية على المجالات

الدفاعية والارتقاء بالانتاجية الاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عميد #حاتمي: صناعتنا الدفاعية قادرة على تصميم المنظومات) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عميد #حاتمي: صناعتنا الدفاعية قادرة على تصميم المنظومات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).