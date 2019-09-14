2019/09/14 | 14:27

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراقي أكثر العرب عاطفيةً..



والسابع عالمياً وكالة خطوة برس.

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