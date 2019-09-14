2019/09/14 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت للتحقيق في حادثة تدافع الزوار خلال زيارة عاشوراء.وقال خلال ترؤسه لجسة مجلس النواب المنعقدة اليوم “نجدد الدعوة للحكومة في تقصي اسباب حادثة التدافع اثناء مراسم زيارة الامام الحسين (عليه السلام) والعمل على تلافي تكرارها مستقبلا فالعراق الذي يستقبل في كل عام عشرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: نجدد الدعوة للتحقيق في حادثة التدافع خلال زيارة عاشوراء وكالة خطوة برس.

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