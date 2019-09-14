“يس عراق” تنشر نتائج الدور الثاني للصف السادي الاعدادي

2019/09/14 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر منصة “يس عراق” ،اليوم السبت، نتائج الامتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي للعام الدراسي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ ولجميع المحافظات وذلك من خلال الضغط على الرابط ادناه: https://drive.google.com/open?id=1BJ7gyjCRZxEzKL_7pcoUYDcqSymIa5Aj

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