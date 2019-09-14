التربية تعلن عن نتائج السادس الاعدادي الدول الثاني

2019/09/14 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية، اليوم السبت، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي/ الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ولجميع المحافظات.رابط النتائج لجميع المحافظات الفرع الادبي هو: اضغط هنا

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