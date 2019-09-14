افتتاح منتدى برطلة الإجتماعي للمتقاعدين في ناحية برطلة

2019/09/14 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت ناحية برطلة حفل افتتاح منتدى المتقاعدين في برطلة بحضور ومشاركة كل من نيافة الحبر الجليل مار طيمَثاوس موسى الشماني رئيس ابرشية دير مار متى للسريان الارثوذكس والحبر الجليل مار غريغوريوس صليبا شمعون البرطلي المستشار البطريركي لكنيسة السريان الارثوذكس ،والسيد داود بابايعقوب باباوي عضو مجلس محافظة نينوى وجمهور غفير …

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