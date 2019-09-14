2019/09/14 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت لجنة الصحة والبيئة النيابية باستكمال ملفات فساد وزارة الصحة واستجواب وزيرها علاء الدين العلوان خلال الفصل التشريعي الجديد ، الذي بدأ جلساته رسميا اليوم .وطالب عضو اللجنة جواد الموسوي في مؤتمر صحفي ، رئيس الوزراءعادل عبد المهدي بإجراء التحقيق وسحب يد وزير الصحة ومفتشها العام فورا على اثر وجود سرقة واختلاس وتزوير في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تكشف ملف فساد جديد وتعد باستجواب وزير الصحـة خلال الفصل التشريعي الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تكشف ملف فساد جديد وتعد باستجواب وزير الصحـة خلال الفصل التشريعي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).