2019/09/14 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- https://drive.google.com/drive/folders/1BJ7gyjCRZxEzKL_7pcoUYDcqSymIa5Aj

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “خطوة برس” تنشر نتائج الدور الثاني للمرحلة الاعدادية وكالة خطوة برس.

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