2019/09/14 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حزام الأسد ان قصف منشأتين لأرامكو السعودية جاء بعملية استخباراتية ويأتي في اطار الحق اليمني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسد لـ"العهد": عمليات ارامكو جاءت ردا على العدوان السعودي في اليمن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسد لـ"العهد": عمليات ارامكو جاءت ردا على العدوان السعودي في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).