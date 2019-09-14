2019/09/14 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مدير بيئة نينوى، خالدة محمود صالح، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، أن" الفرق الفنية اجرت 574 فحصا كيميائيا ل 26 نموذج من المياه خلال الفصل الحالي"، مشيرة الى ان العينات المسحوبة شملت نقاط متعددة من نهر دجلة بدأ من منطقة سد الموصل شمالا وانتهاَء بمنطقة القيارة جنوبا، إضافة الى نماذج أخرى من مياه الابار ومياه مسحوبة من مشاريع صناعية وخدمية لمواقع مختلفة لمدينة الموصل منها "مستشفيات المدينة – محطات معالجة الصرف الصحي – مياه المصبات على مسار النهر – معامل السمنت".واضاف، ان" الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة للحفاظ على سلامة المصادر المائية و التي تنعكس على صحة المواطنين"، مؤكدة "حرص وزارة الصحة والبيئة على استمرار عمل هذه اللجان المختصة بأجراء المسوحات والفحوصات المختبرية والفحوصات الدورية اليومية للاطمئنان على سلامة المصادر المائية وتشديد الرقابة عليها".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تطلق حملة لفحص نماذج مياه الشرب في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تطلق حملة لفحص نماذج مياه الشرب في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).