الحلبوسي يدعو الحكومة للتقصي عن حادثة التدافع في كربلاء

2019/09/14 | 14:40

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بغداد:سومر نيوز

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الحكومة العراقية إلى تقصي اسباب حادثة التدافع اثناء مراسم زي...

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