2019/09/14 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم زوجة ارهابي .. العراق يعتقل افراد شبكة خططت لاستهداف زائري الاربعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/14 | 15:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم زوجة ارهابي .. العراق يعتقل افراد شبكة خططت لاستهداف زائري الاربعين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم زوجة ارهابي .. العراق يعتقل افراد شبكة خططت لاستهداف زائري الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).