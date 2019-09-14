الإعلام الأمني: اعتقال شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين

2019/09/14 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء،اليوم السبت، القبض على شبكة إرهابية مكونة من ٦ مجرمين بينهم امرأة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين.

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